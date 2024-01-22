الجنسية ممنوعة على الأطفال.. احتجاجات في شوارع فرنسا على قانون الهجرة الجديد

أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة مارسيليا، في جنوب فرنسا، إن العديد من المدن الفرنسية شهدت مظاهرات حاشدة، احتجاجاً على مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تم التصويت عليه بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، والذي يتضمن حظر منح الجنسية الفرنسية لأطفال المهاجرين.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن أكثر من 75 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع المدن الفرنسية الكبرى، بحسب وزارة الداخلية، منهم 16 ألف متظاهر بالعاصمة باريس، بينما أشارت مصادر من الجماعات المنظمة لهذه الاحتجاجات، إلى أن أكثر من 150 ألف شخص شاركوا في مظاهرات بعدد من المدن الفرنسية، منها باريس وليل ومارسيليا، اعتراضاً على مشروع قانون الهجرة الجديد.

أعلى هيئة قضائية تنظر مشروع القرار الأربعاء

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا خلال رسالة على الهواء، أن المشروع أمام أعلى هيئة قضائية يوم الأربعاء، أي بعد يومين، وهذه التظاهرات تهدف لممارسة الضغط على هذه اللجنة، التي ستصوت على بعض من بنود القانون، الذي تعتبره جمعيات حقوقية متعاطفة مع المهاجرين، أنه «قانون عنصري».

الحكومة الفرنسية الجديدة أمام «مأزق جديد»

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا أن الحكومة الفرنسية الجديدة أمام «مأزق جديد» يدخل إلى جانب عدة مآزق أخرى، واعتراضات في الشارع الفرنسي من قبل المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء لتصل إلى نسبة زيادة تتجاوز 44% خلال عامين فقط بفرنسا.