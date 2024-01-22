حدث ليلا│ مظاهرات في فرنسا وألمانيا.. والإكوادور تشتعل.. وزلزال باليابان

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا تنوعت ما بين سياسية واقتصادية كان من أهمها المظاهرات التي شهدتها فرنسا وألمانيا على خلفية قانون الهجرة الجديد وترحيل ملايين المهاجرين، فيما تفاقمت أزمة الإكوادور مع محاولة نحو 70 شخصا السيطرة على إحدى المستشفيات.

75 ألف فرنسي يتظاهرون ضد قانون الهجرة

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر نحو 75 ألف شخص، في مدن مختلفة ضد قانون الهجرة الجديد، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة«باريس» بلغت 16 ألف مشارك، وفق لما ذكرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.

وكان ائتلاف المنظمات والقوى السياسية المنظمة للمظاهرت، قال في وقت سابق، إن قانون الهجرة الجديد، انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، قدر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفا في «باريس»، وحدها.

وتضمنت النسخة المعدلة من قانون الهجرة الجديد الذي فرض في البداية عقوبات قاسية على المخالفين الأجانب، وصوتت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إجراءات مثل تشديد الحصول على المعونات الاجتماعية وعلى نيل حصص الهجرة وغيرها.

وأشار ائتلاف المنظمات، إلى أن من ساهموا في صياغة قانون الهجرة الجديد هم من مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا.

100 ألف شخص يتظاهرون في ميونيخ ضد اليمين المتطرف

وفي ميونيخ الألمانية، شهدت المدينة، مظاهرة حاشدة لمعارضي اليمين المتطرف، شارك فيها نحو 100 ألف شخص، وفق لما أعلنته شرطة المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا

وجاءت المظاهرات في أعقاب تقرير حول اجتماع متطرفين يمينيين مؤخرا لمناقشة ترحيل ملايين المهاجرين، بما فيها بعض حاملي الجنسية الألمانية.

وفي الإكوادور، حاول 68 شخصا السيطرة على مستشفى في ياجواتشي جواياس جنوب غرب الإكوادور كانوا يحاولون إنقاذ رفيق لهم أدخل إلى المستشفى مصابا قبل ساعات في إطار ما تعانيه البلاد من أعمال عنف على خلفية هروب تاجر مخدرات، زعيم عصابة تشونيروس يدعى أدولفو ماسياس فيلامار «فيتو».

ضبط 10 أطنان من المخدرات بكانتون فينسس في الإكوادور

وكان الجيش الإكوادوري، ضبط في وقت سابق، 10 أطنان من المخدرات في قطاع إستيرو لاجارتو بكانتون فينسس، وفق لوسائل إعلام محلية..

اقتصاديا، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن تعرفة الكهرباء سترتفع بنسبة 9.8% اعتبارا من 1 فبراير المقبل لأولئك الذين يدفعون تعرفة متباينة لاستهلاك الكهرباء، وبنسبة 8.6% لأولئك الذين يدفعون التعرفة الأساسية، مبررا الأمر بانتهاء «درع التعرفة الجمركية» في 31 يناير الجاري، للحد من أسعار الكهرباء، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة يضرب اليابان

وفي اليابان، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقعت بؤرة الهزة على مسافة 82 كيلومترا جنوب غرب يوناجوني بين بحر الصين الشرقي وبحر الفلبين