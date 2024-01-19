حقيبة طعام من جلد البقر تثير جدلا في فرنسا.. سعرها صادم

حقيبة صفرا اللون بشريط أزرق، مدون عليها اسم دار الأزياء الفرنسية الشهيرة لوي فيتون «Louis Vuitton»، صُممت خصيصا لحمل الطعام، واستوحى تصميمها من كيس الطعام الورقي الكلاسيكي للساندويشات، لكنها أثارت جدلا واسعا في فرنسا بسبب سعرها الصادم، فكم يبلغ؟

حقيبة طعام تثير جدلا في فرنسا

مصمم الأزياء العالمي الشهير، فاريل وليامز، استلهم فكرة تصميم حقيبة أو شنطة للطعام من الكيس البلاستيكي، لكنه أنتجها بشكل رائع متضمنا إكسسوارات مختلفة وذلك لحمل الطعام بها توفيرا للمال وبدلا من شرائه من الخارج، وحرص على تصميمها من جلد البقر، كما حرص على أن تكون ألوانها مماثلة لألوان حقيبة التسوق، لكنها سعرها صدم الجمهور، إذ جاء بنحو 3130 دولارا.

ووفق مجلة Elle المتخصصة في الأزياء الفرنسية، فالحقيبة المصممة من جلد البقر كموضة جديدة، جرى عرضها خلال مجموعة «ويليامز»، عرضا للأزياء في بون نوف بباريس، وجرى بيع قطعة منها قبل أيام في متجر الدار بويست هوليوود، إذ قال عنها: «صممتها بلون مماثل للون حقيبة التسوق الورقية الشهيرة للحفاظ على السندويشات».

كم يبلغ سعر حقيبة الطعام المثيرة للجدل

«الأقل كلفة تقليديا»، هكذا وصف مصمم الأزياء العالمي الشهير، فاريل وليامز، الحقيبة الجديدة التي يتعدى ثمنها الـ3 آلاف دولار، مؤكدا أنه جرى تصميمها من الإكسسوارات اليومية: «نحب الحياة اليومية لذلك صممنا حقيبة لحمل الطعام أقل تكلفة، ربما تفيد الناس في الاستمتاع بالطعام البيتي بدلا من الشراء».

لم تكن المرة الأولى التي تصمم فيها دور الأزياء الفرنسية الشهيرة حقائب تثير جدلا، ففي عام 2017، صممت الدار الشهيرة Balenciaga حقيبة بقيمة 2145 دولارا، وهو ما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا،