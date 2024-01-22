الإسكندرية تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للطهاة مايو المقبل

تستضيف مدينة الإسكندرية، لأول مرة في مصر، التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للطهاة في مايو 2024، المقرر إقامته في مراكش بالمغرب، وكذلك كأس العالم للطهاة في سبتمبر 2024، المقرر إقامته في ليون بفرنسا، وذلك في إطار دعم السياحة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووزارة السياحة والآثار.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن التصفيات تقام لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الثلاثاء 23 يناير وحتى الخميس 25 يناير الجاري، وذلك وفق برنامج ترويجي سياحي أعدته محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار المصرية.

خطة سياحية للمشاركين في المسابقة

وأكد أن مثل تلك الأحداث لها قيمة كبرى للترويج السياحي في الإسكندرية، حيث سيتم زيارة عدد من الأماكن السياحية وفقا للخطة.

تفاصيل مسابقة كأس العالم للطهاة

وأوضح أن مسابقة كأس العالم للطهاة بدأت عام 1987على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، حصلت خلالها الدنمارك على 8 ميداليات، 3 ذهبيات 4 فضيات وبرونزية واحدة.