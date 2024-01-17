محافظ الإسكندرية يبحث سبل تعزيز التعاون السياحي مع قنصل اليونان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى له بعد توليه مهام منصبه كقنصل عام اليونان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

في البداية؛ رحب محافظ الإسكندرية بقنصل اليونان، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

عمق العلاقات المصرية اليونانية

وأشار المحافظ إلى عمق العلاقات المصرية اليونانية بصفة عامة، ومدينة الإسكندرية بصفة خاصة، وخير مثال على ذلك الآثار اليونانية التي تذخر بها الإسكندرية، مثل المتحف اليوناني الروماني والذي تمت إعادة افتتاحه منذ عدة أشهر.

تعزيز التعاون في الجانب السياحي

وأكد «الشريف»، أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة، خاصة في المجال السياحي، إضافة إلى تذليل أي تحديات قد تواجهها القنصلية أو الجالية اليونانية في الإسكندرية.

قنصل اليونان: الإسكندرية مقصد دائم لجميع اليونانيين

وفي كلمته؛ قدم القنصل العام الشكر لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأضاف أنه يشعر كأنه في وطنه منذ قدومه إلى الإسكندرية، مشيرا إلى أن الإسكندرية هي دائمًا مقصد دائم لجميع اليونانيين.

وأشاد بالتواصل المتبادل بين البلدين على مستوى قيادات الدولة، مؤكداً على تقدير دولة اليونان للدور الريادي الذي تقوم به مصر لضمان الاستقرار في المنطقة.