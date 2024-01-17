محافظ الإسكندرية: غلق 47 منشأة مخالفة خلال أسبوع

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من غلق 47 منشأة مخالفة وتحصيل 257 ألف جنيه غرامات فورية في 7 أحياء خلال أسبوع.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه جرى التشديد على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر.

حملات التفتيش على المنشآت العامة

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حملات على الأحياء في الإسكندرية

وعليه نفذت أحياء منتزه ثان وشرق والجمرك والعجمي وغرب وعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

نتائج حملات الإسكندرية

وأسفرت هذه الحملات المكبرة عن غلق عدد 47 منشأة، والتحفظ على عدد 4064 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1439 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ و 211 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ257 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.