مجلس حكماء المسلمين يطرح أحدث إصداراته بمعرض الكتاب 2024

يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره، كتاب «مديات التعارف في المغرب والأندلس بين المسلمين والمسيحيين»، الذي يضم أعمال الندوة العلمية التي نظَّمها مركز الحكماء لبحوث السلام التابع لمجلس حكماء المسلمين في مدينة تطوان بالمغرب عام 2022، بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانيَّة في جامعة عبد المالك السعدي، والجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، وجمعية تطاون أسمير، وذلك بمناسبة الاحتفاء بذكرى المستعرب الهولندي والعلامة الكبير، بيتر فان كونينكسفلد.

مديات التَّعارف بين المسلمين والمسيحيين

وتأتي هذه الندوة العلمية التي انعقدت تحت عنوان «مديات التَّعارف بين المسلمين والمسيحيين في المغرب والأندلس في العصر الوسيط وبداية العصر الحديث»، في إطار اهتمام المركز بمفاهيم السِّلم وتمثلاته على امتداد تجربة العالم الحضاريَّة وكيف وقع التعارُفُ بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وفي عموم الغرب الإسلامي منه الأندلس وصقليَّة، وخاصَّة في الفترة منذ استتباب فتح الأندلس عام 711 ميلادية، وحتى إخراج المسلمين منها شبه نهائي عام 1609 ميلادية، وذلك ضمن المحاور والنظم السياسية للطرفين، والعقائد الدينيَّة في الإسلام والمسيحية ومذاهبهما، والعادات وأنماط السلوك الاجتماعي، وأخيرًا التبادل العلمي وترجمة كتب العلوم والفلسفة.

ويحتوي الكتاب فصلين؛ الأول بعنوان التعارف بين المسلمين والمسيحيين في العصر الوسيط، ويتضمَّن أقسام؛ الترجمة في أندلس القرنين التاسع والعاشر الميلاديين شكلًا من أشكال مدِّ جسور التعارف والتواصل بين المسلمين والمسيحيين، تدرج المعرفة بالآخر في صقلية من زمن الإدريسي إلى زمن الحسن الوزَّان، وأيضًا من محددات الاستقبال الغربي للإسلام.. الترجمة اللاتينيَّة الأولى للقرآن الكريم، ومجادلة الإسلام والمسلمين في الفكر الديني عند رامون لون، والممالك المسيحيَّة في الأندلس من خلال مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب.

فيما يتضمن الفصل الثاني، الذي جاء بعنوان «التعارف بين المسلمين والمسيحيين في العصر الحديث»، على أقسام معطيات الأنثروبولوجيَّة واجتماعية عن الأهالي الأندلسيين بعيون ألمانية، من خلال رحلة خيرونيمو مونزر، وتمثلات الإسلام في الكتابة التاريخيَّة الإسبانيَّة في العصر الحديث.. لويس دي المرمول كربخال نموذجًا، واكتشاف البروتستانتيَّة وممالكها عند علماء المغرب والأندلس، والإسلام ونبيه بين المعرفة والحكمة.. قراءة موعظة مسيحيَّة من القرن السابع عشر الميلادي، بالإضافة إلى قسم تحدث عن دور الأندلس في تكوين تصورات الإسبان والعثمانيين عن بعضهما البعض في بداية العصر الحديث.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الذي ينعقد خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير القادم، ويضم عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة، بالإضافة إلى استضافته لمجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين البشرية جمعاء.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.