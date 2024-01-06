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مجلس حكماء المسلمين يعرب عن قلقه إزاء مقتل إمام مسجد في ولاية نيوجرسي

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:51 م | السبت 06 يناير 2024
مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين

أعلن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن قلقه الشديد إزاء مقتل الإمام حسين شريف، إمام مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأمريكية، الذي قُتل جرَّاء حادث إطلاق نار استهدفه من قِبل مجهول في موقف المسجد بعد أدائه صلاة الفجر الخميس الماضي.

مرصد الأزهر: نرفض هذه الأعمال الإجرامية

وأكد مجلس حكماء المسلمين، في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تؤدي إلى نشر الفتنة وتصعيد خطابات الكراهية والتعصب والعنصرية البغيضة، داعيًا إلى ضرورة تقديم المسئولين عنها للعدالة، وتعزيز جهود نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى ذوي الفقيد الراحل، والمجتمع المحلي في مدينة نيوارك، وعموم الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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