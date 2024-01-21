جناح مجلس حكماء المسلمين يقدم «الإسلام والغرب» في معرض القاهرة للكتاب

أعلن جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تقديم كتاب أعمال الندوة الدولية «الإسلام والغرب: تنوع وتكامل»، التي عقدها الأزهر الشريف بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر عام 2018، من إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

التعامل الأمثل مع التحديات

‎وشارك في أعمال هذه الندوة نخبة مرموقة من العلماء والخبراء والقادة من عالم المسلمين ومن الغرب، ليقدِّموا خلالها خلاصات أنظارهم، وثمار أفكارهم، في هذا الموضوع المركب الشاسع الأنحاء، ليُفِيدَ منها الطرفان في تجويد نظرتيهما كل للآخر، وتساعد على التعامل الأمثل مع التحديات التي تواجههما معًا، يجده القارئ بين دفتي هذا الكتاب.

تفاصيل الكتاب

ويؤكِّد الكتاب أن الإسلام جاء رسالة خاتمة، موجهةً للإنسانية جمعاء، فتوج به مسار الوحي الذي أنزل من السماء إلى الأرض رحمة للعالمين، وختمت به سلسلة متصلة الحلقات من النبوات، التي تتالت حاملة رسالة الله إلى النَّاس أجمعين في كل مكان، على تعاقب العصور والأزمان، لافتًا إلى أنه بخاصيتي العالمية والخلود الكامنتين في حقيقة رسالته، وبقوَّة مضمون هذه الرسالة ورقي نموذجها الآدمي والحضاري، اندفعت دعوة الإسلام إلى المشارق والمغارب، في أقصر مدة يتسع لها انتشار فكرة على مدى جغرافي في التاريخ؛ إذ في جيل واحد كان الإسلام الذي انطلق من عُمق الجزيرة العربية قد وصل إلى بلاد الشام، أحد المراكز الحضاريَّة والسياسية الأهم في ذلك العصر، وخلال حوالي القرن الواحد من بعثة النبي الخاتم صلَّى الله عليه وسلَّم، كان الإسلام قد ساد على مساحة مِنَ الأرض تمتد من حدود الصين شرقًا، إلى جنوب فرنسا غربًا.

‎كما يلفت الكتاب إلى أنَّ العلاقة بين الإسلام والغرب اليوم في أمس الحاجة إلى تفاكر متبصر يضطلع به الحكماء، من نخبة أهل العلم والفكر، وأصحاب النظرِ مِنَ الخبراء بقضايا تلك العلاقة، ذلك بأن مصير المجالين الحضاريين متحد مُترابط التحديات في غير ما مجال، بل لأنَّ هذه التحديات المشتركة التي يفرضها ذلك الترابط والتفاعل تُلِحُّ على واقع عالم واحد يعيش فيه الجميع، تحديات تجعل من الأهمية بمكان استمرار التواصل وترقية الحوار، وتحرير مساحات الاتفاق، وتعظيم فرص التعاون على الرشد.

‎ويشتمل الكتاب على جميع أعمال الندوة وكلمات تلك النخبة المرموقة من العلماء والخبراء والقادة من عالم المسلمين ومن الغرب؛ حيث ضمت الجلسة الافتتاحية كلمة رجب ميداني رئيس جمهورية ألبانيا الأسبق، وإيف ليتريم رئيس الوزراء البلجيكي السابق، وفيليب قويانوفيتش رئيس دولة الجبل الأسود السابق، وكلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

‎وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «تطور العلاقة بين الإسلام والغرب»، وضمت كلمات الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والأسقف جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، والدكتور محمد شامة أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وكازو تكاهاشي نائب رئيس الرابطة اليابانية لدراسات كيوسي – اليابان.