«الناشرين العرب» يطلق حملة تخفيضات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، إطلاق حملة أثناء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 دعمًا لأعضائه تحت شعار «كلنا نقرأ»، وهي عبارة عن حملة إعلانية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب فقط، وسيمول الاتحاد كامل الحملة من أجل تسهيل مشاركة الناشرين وتحقيق الأهداف المرجوة لهم.

وتتبنى حملة «كلنا نقرأ» رسالة: «عزيزي الزائر.. ابحث عن شعار حملوا كلنا نقرأ داخل معرض الكتاب واحصل على خصومات كبيرة».

وأشار بيان الاتحاد: «وسوف يتم توزيع الكتالوج فور الانتهاء منه اليوم مساءً أو غدًا، وسيتم توزيع استيكرين لكل جناح لوضعه وسيكون هناك دعاية خارج الصالات من خلال لافتات، كما سيتم توزيع الكتالوج بقدر الإمكان على الجهات المعنية».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الخامسة والخمسين، ووبمشاركة 1200 ناشر من 70 دولة حولة العالم، وذلك في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبرير المقبل بمركز مصر لمعارض الدولية بالتجمع الخامس.