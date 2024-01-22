أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب 2024

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن أحدث الإصدارات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، إذ يتواجد جناح المركز في صالة 2 بالمعرض.

وتمثلت الإصدارات في التالي: «الخيال العلمي» تأليف بان كامبل، وترجمة أحمد سمير سعد، «نار جميلة» تأليف جويس آش، ترجمة أمل جمال، «حكايات شعبية من موريشيوس» تأليف بهلاد رامسورون، ترجمة رشا رمزي، «الفرس» مسرحية، وسبعة ضد طيبة، مسرحية، «الضارعات» تأليف إيسخليوس وترجمة منيرة كروان.

و«دون كيخوته دي لا ماتشا»، تأليف ثربانتس، ترجمة عبير عبد الحافظ، «الأفريكانية» تأليف أريانا داجنينو، وترجمة مروى ممدوح سالم، «مدرسة الحمقى» تأليف ألكسندر سوكولوف، ترجمة محمد نصر الدين الجبالي، «براءة جذرية» تأليف إيهاب حسنـ ترجمة السيد إمام.

و«مدن تثير العاطفة» تأليف جوزيف بن بريستيل، وترجمة ريهام أبو دنيا، «العقل السعيد» تأليف مايكل د. روبنسون ومايكل إيد، ترجمة هبة الله محمود السيد وغادة محمد عبد الغفار، ومراجعة نبوية عبد العزيز شاهين.

وكتاب «أثر التعليم في الحد من الفقر في الريف الصيني» تأليف لي تشيانغ إي، ترجمة حسانين فهمي حسين، «تبرئة الألفاظ.. عن الامبراطورية وإغراء الترجمة في مصر» تأليف شادن م. تاج الدين، ترجمة سمر طلبة، و«رحلة إلى أرض الميعاد» تأليف إلحانان ليب ليفينسكي، ترجمة سعيد عبد السلام العكش، وبدوي محمد أحمد ماضي، و«بيولوجيا السعادة» تأليف بيورن جريند، ترجمة أحمد موسى، تقديم أحمد عبد الخالق.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة 1200 ناشر يمثلون 70 دولة من مختلف قارات العالم.