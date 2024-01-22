وفد من الطب الوقائي يتابع أعمال الرقابة على الأغذية بالشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفدا من الطب الوقائي لمتابعة أعمال مراقبة الأغذية والصحة المهنية بالشرقية.

متابعة أعمال الرقابة على الأغذية بالشرقية

وضم الوفد كلا من هاني لطفي مراقب عام الأغذية بالإدارة الصحة العامة لمراقبة الأغذية، ومصطفى الحسيني مراقب عام الصحة المهنية بالإدارة العامة للصحة المهنية بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وتناول اللقاء استعراض الوضع الصحي بالمحافظة.

خطة المرور على المنشآت الصناعية والغذائية

كما ناقش وكيل وزارة الصحة خطة العمل بمكاتب مراقبة الأغذية والصحة المهنية بالإدارات الصحية، وخطة المرور على المنشآت الصناعية والمنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، كما تم مناقشة تقارير المرور وتقييم أداء مفتشي أقسام مراقبة الأغذية والسلامة والصحة المهنية في عدد من الإدارات الصحية، والمرور على عدد من الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العمل.

وأثنى مراقبو الوزارة على الجهود المبذولة من إدارات المديرية وفروعها للتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق والمنشآت الصناعية، وكذلك الإجراءات والأعمال الدفترية بمراقبة الأغذية خلال الفترة السابقة.