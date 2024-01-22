دعاء لأبي بالشفاء.. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية

الدعاء إلى الله عز وجل بالشفاء، من أكثر الأدعية التي يحرص على ترديدها المسلمون، فلا توجد أسرة واحدة لا تضم بين أفرادها مريض، لذا يلجأ البعض إلى التطلع لمعرفة صيغ الدعاء المختلفة بغضر الشفاء، ومن بينها الدعاء لأبي بالشفاء، وهو ما سوف نوضحه خلال السطور التالية، وفقا لما ورد في السنة النبوية ودار الإفتاء المصرية.

دعاء لأبي بالشفاء

العلماء أكدوا أنه لا توجد صيغة ثابتة يمكن ترديدها وخاصة دعاء لأبي بالشفاء، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب ويأمل وبالصيغة التي يراها مناسبة له، خاصة وأن الدعاء عبادة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، مستشهدًا بقول عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، لذلك يمكن ترديد دعاء لأبي بالشفاء بأي صيغة مناسبة.

ويردد البعض في دعاء لأبي بالشفاء أكثر من صيغة، منها التالي:

- اللهُم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مُجيب الدعاء، اشفِ أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.

- اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقما ورد عليه صحته وعافيته وعافه يارب.

- اللهم إني أسالك أن تشفي أبي وتمن عليه بالشفاء العاجل، اللهم واجعل مرضه في ميزان حسناته.

- اللهم إنا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

تعرف على دعاء لأبي بالشفاء

ويقول البعض في دعاء لأبي بالشفاء الصيغ التالية:

- اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، في هذا اليوم أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين

- اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين.

- اللهم أنت الشافي المعافى، أسالك أن تزيل من جسد أبي المرض والألم، اللهم واجعله صابرا على البلاء.

- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس أبي المريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.