القبض على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، ولذلك لتنفيذ حكم قضائي صدر ضده، في القضية، وتم التحفظ عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وقبل 10 أيام، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية قد قضت بمعاقبة «الدكتور م .غ» بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، عن أن المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء دي إم سي»، إذ تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

يُذكر أن المتهم حُكم عليه في العديد من القضايا المشابهة إذ عرّض العديد من المرضى للخطر.

كانت قد غادرت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.