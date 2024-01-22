المتحدث باسم «الخارجية»: الشراكة الاستراتيجية نقلة مهمة في العلاقات المصرية الأوروبية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّ وفد مصري برئاسة وزير الخارجية متواجد حاليا في «بروكسل» بمجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي يعد الإطار العام المعني بمتابعة العلاقات المصرية الأوروبية في كل جوانبها.

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مصر والاتحاد الأوروبي يجمعهما اتفاقية مشاركة تم التوقيع عليها في 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 2004، أي منذ 20 عاما من العلاقات الاستراتيجية الهامة، موضحاً أنَّ اجتماع هذا العام يكتسب أهمية خاصة من المبادرة الأوروبية التي تستهدف رفع العلاقات الثنائية بين «القاهرة» والاتحاد إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهناك إجماع أوروبي على هذا الأمر.

وتابع المتحدث باسم «الخارجية»: «هناك محاور عديدة تضمها الاستراتيجية الشاملة من علاقات سياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والعديد من المجالات، والشراكة الاستراتيجية نقلة هامة في العلاقات المصرية الأوروبية، وغداً ينعقد مجلس المشاركة بشكل رسمي».