سامح شكري: العلاقات المصرية الأوروبية تمتد لأكثر من 20 عاما

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إِنَّ الاتحاد الأوروبي والمفوضية تقدم كثيرا من الدعم لمصر في نواحي كثيرة سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالات بقضايا الهجرة، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبي أتت بعوائد مشتركة.

التوقيع على مذكرة الشراكة

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات المصرية الأوروبية ممتدة لأكثر من 20 عاما منذ التوقيع على مذكرة الشراكة بما يقتضي دائما أن يتم المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نصبو إليه من منافع نستطيع نقوي أي نواحي يقدر أنها تحتاج إلى المراجعة أو التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطرفين.

العلاقات الثنائية في بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتابع: «خلال مباحثاتنا تطرقنا بشكل مسهب إلى العلاقات الثنائية في بين مصر والاتحاد الأوروبي في كل نواحي التعاون، وأهمية إيجاد فرص جديدة لهذا التعاون اتصالا بمجالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية خاصة الطاقة المتجددة والربط بين مصر والقارة الأوروبية، قضية تنوع مصادر الطاقة، وقضية تغير المناخ، وغيرها من النواحي الداعمة لمساعي مصر نحو التنمية المستدامة».