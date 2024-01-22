«هيئة الاستعلامات»: مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب أسلحة لغزة من مصر باطلة

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك، ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية هي إدعاءات باطلة.

وأوضح أن ما يكشف كذب المزاعم الإسرائيلية أن كل دول العالم تعرف حجم جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بسيناء، وتعزيز الأمن على الحدود مع غزة.

وأشار إلى أن مصر عانت كثيرا من الأنفاق مع قطاع غزة خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء منذ يونيو 2013 وحتى 2020.