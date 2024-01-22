وزير الخارجية الأسبق: 9 مقترحات لحل أزمة غزة.. ونتنياهو غير مؤهل للسلام

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مؤهل لعمل سلام في ضوء رفضه إقامة دولة فلسطينية، فضلا عن أن أعضاء حكومته يتخذون مواقف عديدة لها طابع عنصري هدام وغير مشروع.

واستعرض فهمي في كلمته بالندوة التي عقدتها لجنة الشؤون العربية في نقابة الصحفيين، نحو 9 مقترحات لحل أزمة قطاع غزة أبرزها وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع، فضلا عن ترتيب «فلسطيني إسرائيلي» لعدم استخدام العنف وإشراف قوات دولية على مراقبة الأوضاع وتدريب كوادر فلسطينية لتولي المهمة.

كما أكد أهمية وجود اتفاق فلسطيني فلسطيني لإدارة قطاع غزة ووضع خطة متكاملة على غرار مشروع مارشيل لدعم دولي وعربي، وإصدار إعلان دولي باعتراف دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كما دعا لعقد انتخابات فلسطينية قبل انتهاء 2024، وكذلك تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بحل سلمي على أساس دولتين ذات سيادة مستقلة.

وشدد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب ترجمة بيان قمة العرب الأخيرة التي عقدت في الرياض بخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أقوال إلى أفعال.

وتناول فهمي في كلمته خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العربية في نقابة الصحفيين تبعات الأحداث الأخيرة في غزة على الوضع الإقليمي والمصري، وقال: «على العرب مواصلة التحرك لتحقيق السلام الشامل والعادل رغم كل الصراخ وترجمة بيان قمة العرب من أقوال إلى أفعال».

وزير الخارجية الأسبق: أي اضطراب في المنطقة يؤثر على الأمن القومي المصري

ولفت إلى التأثير على المصالح المصرية، خاصة في ظل الحديث عن أن أفضل وسيلة لتحقيق المصلحة المصرية هي الابتعاد عن الأزمات، مؤكدا أنه لا توجد سياسة خارجية لأي دولة وضعها الداخلي غير مستقر، وإنما هناك ظروف لكل دولة تحدد حجم التفاعل بين وضعها الداخلي والخارجي.

وتابع وزير الخارجية الأسبق: «السياسة الخارجية المصرية ليست مسألة اختيارية فنحن دولة نعيش في آسيا وإفريقيا وأي اضطراب في المنطقة يؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري وعليه فيجب أن تتبع سياسة خارجية مستقيمة قوية الموقف وثرية الرؤية».

وأشار فهمي إلى أن مصر تأثرت سلبيا بالاضطراب الأمني والسياسي في الشرق الأوسط ووصلت إلى مرحلة عالية الخطورة، خاصة أنها تعتمد على استيراد جزء كبير من غذائها كما أن هناك تأثيرات طالت قناة السويس.

وأكد فهمي أن الريادة المصرية عمليا أساسها ريادة فكرية وليست ريادة مادية متلخصة في تقديم مساعدات وفي اعتقادي أن مصر قادرة على استعادة الكثير من ذلك، ولا توجد دولة في الشرق الأوسط لديها العمق الفكري والحضاري كمصر.