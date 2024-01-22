مجانا.. جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي | عاجل

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي في إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي»، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كل الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

مشاهدة مباراة مصر وغانا مجانا

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يمكن مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي مجانا، عبر 10 قنوات على أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها عبر الترددات التالية..

قناة Max sport ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Bulgariasat 1.9E بإدخال تردد 12418.

قناة ziggo sport HD ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Astra 23E بإدخال تردد 12129.

قناة Max sport ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Hellasat 39E بإدخال تردد 11595.

قناة Sport TV ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Hispasat 30w بإدخال تردد 12207.

قناة TV 8.5 HD ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Turksat 42E بإدخال تردد 12356.

طريقة متابعة مباراة مصر وكاب فيردي عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة مباراة مصر وكاب فيردي، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

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فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي – أحمد مصطفى زيزو – عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.