5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية 2023

حالة من الترقب تسيطر على جماهير الكرة المصرية، انتظارًا لموعد بداية مباراة مصر وكاب فيردي، المُقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستكون حاسمة بالنسبة لمنتخب الفراعنة، لا سيما بعد تعادله أمام منتخبي موزمبيق وغانا؛ لذا يمكن استعراض 5 قنوات مجانية تنقل لقاء مصر وكاب فيردي.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي» بكوت ديفوار - الدولة المستضيفة لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 - مباراة مصر وكاب فيردي، مساء اليوم الإثنين، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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9 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكاب فيردي

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2023، من خلال متابعة إحدى القنوات المفتوحة الناقلة للقاء، وهي:

1- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

2- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

3- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

4- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

كما يمكن متابعة مباراة مباراة مصر وكاب فيردي، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

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مباراة مصر وغانا

جدير بالذكر أن مباراة مصر السابقة أمام منتخب غانا، والتي أُقيمت مساء يوم الخميس الماضي، على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي»، في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2؛ إذ سجل اللاعب الغاني محمد قدوس الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومن ثم أتى اللاعب عمر مرموش ليسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69، ليأتي محمد قدوس مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 74.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتُقام بطولة أمم إفريقيا 2023 بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى:

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية:

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة:

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة:

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة:

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة:

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.