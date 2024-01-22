«الشناوي» يحقق حلم طفل فلسطيني قبل مباراة مصر وكاب فيردي.. بماذا وعده؟

مكالمة هاتفية مدتها لا تتعدى الـ3 دقائق، من حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي، للطفل الفلسطيني علي مشتهى، المصاب إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله الفترة الماضية، والذي يمكث حاليا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، كانت لها وقع كبير على نفسية الطفل، إذ حققت حلمه بلقاء «الشناوي»، وخاصة بعد استجابة النادي الأهلي للطفل.

مناشدة الطفل علي مشتهى المصاب في غزة

قبل أيام تحدث الطفل الفلسطيني علي مشتهى، عن حبه للنادي الأهلي وللكابتن محمد الشناوي، بشكل عفوي أثناء تسجيل إحدى القنوات التليفزيونية لقاء معه قائلا: «كان نفسي ألبس قفازات الأهلي.. وزي الأهلي بس بالأخير لبست هذه القفازات.. بقولهم خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عالجوني بس، وأشوف الشناوي قدوتي وقدوة كل واحد بيحب النادي الأهلي.. كان نفسي أكون حارس الأهلي زي الحارس الشناوي، وكنت نفسي أشوف الشناوي وألبس قفاز الشناوي وزِيُّه».

استجابة سريعة من النادي الأهلي لاستغاثة الطفل علي مشتهى، نشرت الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، يعبر فيها عن الاستجابة لرغبة الطفل الفلسطيني، قائلا: «رسالة ابننا الفلسطيني علي وصلت.. ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي».

محمد الشناوي يحقق حلم طفل فلسطيني

لم تمر أيام على استجابة النادي الأهلي إلا وأجرى الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مكالمة فيديو بالطفل الفلسطيني علي مشتهى، نشرها الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، إذ وعد «الشناوي» الطفل المصاب قائلا: «أنا في بطولة كأس أمم أفريقيا، وأنا مبسوط إني شوفتك ونخلص بس البطولة وهجيبك عندنا في مصر علطول»، ليتحقق حلم الطفل «علي مشتهى».

الطفل «علي»، عبر عن سعادته بمكالمة محمد الشناوي، الذي أجراها قبل مباراة مصر وكاب فيردي، قائلا: «أنا مبسوط وما كنت مصدق، وقلت للشناوي نفسي اتدرب معك، أنا بحبك وأنت مثلي الأعلى، وأنا واثق إن مصر راح تفوز اليوم، ومنتخب مصر هيروح ومعه الكأس».