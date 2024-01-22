جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 6 من جنوده في معارك جنوبي غزة

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود، بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، في معارك جنوبي قطاع غزة، معلنًا أنّ القتلى هم: الرائد دافيد ناتي الفاسي،27 عامًا، من بئر السبع، الرقيب الثاني في الكتيبة 202، لواء المظليين، والرائد إيلي ليفي 24 عامًا، من تل أبيب، قائد سرية في الكتيبة 202، لواء المظليين، والنقيب إيال ميفوراخ تويتو 22 عامًا من بيت غمليئيل، قائد فصيلة في الكتيبة 202، لواء المظليين.

مقتل 3 ضباط إسرائيليين وإصابة 3 جنود

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إلى أنه في المعركة التي قتل فيها الضباط، أصيب جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، كما أصيب جنديان من كتيبة الهندسة 603 تشكيل «سار مجولان 7»، بإصابات خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أعلنت اليوم، أنه وفقًا لبيان وزارة صحة الاحتلال فإن 13572 جنديًا ومدنيًا إسرائيليًا، دخلوا المستشفيات منذ 7 أكتوبر، وحتى الآن، بينما يعالج 233 جريحًا بينهم 48 في حالة خطيرة، وفقًا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.