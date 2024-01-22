ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 198.. الفصائل كبدتهم خسائر فادحة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة ضباط خلال القتال في جنوب قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد القتلى من القوات في الهجوم البري ضد الفصائل الفلسطينية إلى 198، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

ونشر جيش الاحتلال أسماء الـ3 ضباط وهم:

الرائد ديفيد ناتي الفاسي، 27 عامًا، نائب قائد الكتيبة في الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين، من بئر السبع.

الرائد إيلاي ليفي، 24 عامًا، قائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين، من تل أبيب.

العريف إيال ميفوراتش تويتو، 22 عامًا، قائد فصيلة في الكتيبة 202 التابعة للواء المظليين، من بيت جامليل.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديًا آخر من الكتيبة 202 أصيب بجروح خطيرة في نفس المعركة التي قتل فيها الضباط الثلاثة.