رقم صادم.. صحيفة عبرية تكشف أعداد مصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنه جرى دخول 13572 جنديًا ومدنيًا إسرائيليا، منذ السابع من أكتوبر إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لبيانات وزارة الصحة المحدثة.

وتابعت الجريدة العبرية وفقا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في الوقت الحالي يتلقى 233 جريحًا العلاج في مستشفيات الاحتلال بينهم 48 في حالة خطيرة. ووفقا لبيان جيش الاحتلال فإن 405 جنود دخلوا المستشفيات منذ بداية القتال.

تأثير الحرب على القوى العاملة أدى إلى نقص القوى العاملة

وعلى الجانب الآخر، أشارت طبيبة إسرائيلية في تصريحات لجريدة «يديعوت أحرونت»، إلى أن الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر أدت بشكل رئيسي في نقص القوى العاملة بسبب التجنيد في الاحتياط. وهذا يؤثر على قدرة أقسام الجراحة وجراحة العظام على استقبال المرضى.

وأفادت الصحيفة، بأنه في حال توسع القتال في الشمال، سيتم تقديم بيانات مثيرة للقلق بشكل خاص إلى الوزارات الحكومية والمسؤولين العسكريين حول مدى الحماية في المستشفيات بشكل عام وفي الشمال بشكل خاص.

أكثر من 500 قتيل و30 ألف معاق

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الإجمالي لقتلى قوات الاحتلال منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 523 ضابطاً وجندياً، معظمهم ما بعد الهجوم البري على قطاع غزة، فضلا عن إصابة أكثر من 30 ألف إسرائيلي بإعاقات مختلفة منذ بدء العدوان.