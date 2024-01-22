خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة.. اعرف الطريقة

الاستعلام عن تأشيرة العمرة من الأمور التي يهتم بها العديد من المسلمين المتوجهين للمملكة والذين يذهبون لأداء الحج والعمرة، لذلك وفرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خطوات بسيطة للاستعلام.

وفرت وزارة الخارجية في السعودية خطوات بسيطة للاستعلام عن تأشيرة العمرة إما بجواز السفر أو برقم الإقامة.

5 خطوات للاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم جواز السفر

للاستعلام عن تأشيرة العمرة باستخدام رقم جواز السفر أو الطلب عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- فتح الموقع الرسمي الخاصة بمنصة «إنجاز» وموقع وزارة الخارجية السعودية من هنــــــــــــا.

2- تحديد الجنسية التي تنتمي إليها وكذلك رقم جواز السفر الخاص بك ونوع التأشيرة وجهة القدوم.

3- اضغط على اختيار المعتمرين من القائمة الرئيسية.

4- اكتب الكود المرئي في المكان المخصص لك.

5- الضغط على خانة الاستعلام.

4 خطوات للاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الإقامة

الاستعلام عن تأشيرة العمرة برقم الإقامة، وتأتي كالتالي:

1- فتح موقع منصة إنجاز من هنـــــــــــــا.

2- اختر نوع الاستعلام ثم أضف رقم الطلب الذي استعلمت عنه.

3- انقل الرمز الموجود أمامك بطريقة صحيحة من على الشاشة، ثم الضغط على خانة الاستعلام.

4- ستظهر لك كل البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على تأشيرة عمرة في المملكة العربية السعودية

سنتعرف على شروط الحصول على تأشيرة العمرة في المملكة العربية السعودية، وتأتي كالتالي:

- يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر للمتقدم لدخول المملكة.

- يمكن للأشخاص التقدم لطلب الحصول على التأشيرة لدخول أراضي المملكة عن طريق موقع وزارة الخارجية.

- يجب على المتقدم تقديم جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح لدخول البلاد.

- من المهم أن يحتوي جواز السفر على صفحتين فارغتين على الأقل.

- يدفع المتقدم جميع الرسوم المطلوبة للحصول على التأشيرة.

- يجب على المتقدم تصوير جميع الأختام الموجودة في جواز السفر والتأشيرات أيضًا.