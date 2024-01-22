مصر للطيران: تسيير رحلات جديدة إلى الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية

قالت شركة مصر للطيران، إنه في إطار سعيها لتوسعة شبكة خطوطها الدولية، ستسير رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 من نفس الشهر للطائف.

إتاحة أفضل اختيارات السفر أمام عملائها

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن تسيير رحلات إلى مدينتي تبوك والطائف يأتي لإضافة نقاط جديدة لشبكة مصر للطيران ولإتاحة أفضل اختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

3 رحلات أسبوعية

وأشارت مصر للطيران إلى أنها أنهت كافة الاستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلى شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الاثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، إذ تقلع طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 على أن تصل إلى مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، إذ تقلع طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلى مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة أسبوعيًا إلى المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلى جدة، و35 رحلة للمدينة المنورة، 21 رحلة إلى الرياض، 21 رحلة للدمام، 5 رحلات للقصيم، ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستعلام والحجز من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.