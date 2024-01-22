هيئة الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات المقبلة: سيول وصواعق رعدية

كشفت هيئة الأرصاد السعودية اليوم الإثنين عن تحذيرات من تغيرات جوية في البلاد مصدرة الإنذار الأصفر في المملكة العربية السعودية لكي يحتاط المواطنون من التغيرات الحادثة في الأرصاد في البلاد.

توقعات بهطول أمطار الساعات المقبلة

وأصدرت الهيئة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، مشيرة إلى أنَّه يتوقع أن تهطل الأمطار في الساعات المقبلة مع التحذير من الرياح شديدة السرعة التي تؤدي إلى انعدام الرؤية في بعض المناطق في المملكة مع توقعات بتساقط البّرد مع إمكانية حدوث سيول في بعض المناطق وارتفاع للأمواج وحدوث صواعق رعدية خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي رفعت التحذير إلى الإنذار الأحمر على منطقة جازان والتي يتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة.

تدني في الرؤية في بعض المناطق

وأفادت بإمكانية أنَّ تشهد منطقة مكة المكرمة تدني في الرؤية في ظل التقلبات الجوية وتساقط أمطار خفيفة وهبوب رياح نشطة في عسير والمناطق المجاورة مع تعرض المدينة المنورة وضواحيها إلى رياح شديدة تؤثر على الرؤية، في الوقت الذي تتساقط أمطار خفيفة على منطقة جازن ليستمر هذا الأمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين، فيما سجلت 3 مدن سعودية أقل درجات حرارة في البلاد، إذ سجلت أبها 8 درجات مئوية فيما سجلت رفحاء 7 درجات في الوقت الذي سجلت حائل 6 درجات مئوية.