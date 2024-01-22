البيت الأبيض: على إسرائيل حماية الأبرياء في مستشفيات غزة

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بأن تحمي الأبرياء في مستشفيات غزة بقدر الإمكان حتى وهي تواصل عدوانها، متابعا «نتوقع منهم القيام بذلك، وفقا للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان».

كيربي: الطرفان ناقشا تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا، مضيفا: «تحدثا عما يحدث في البحر الأحمر والحاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل قدرات الحوثيين وإضعافها»، فضلا عن ضرورة خفض عدد الضحايا لمدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك الحاجة الملحة لتقديم تمويل ودعم إضافي لأوكرانيا.

وكان كيربي، قال في مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الولايات المتحدة مستمرة للعمل مع كل الأطراف بالمنطقة لإحلال السلام.