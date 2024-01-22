تكريم أحد خريجي جامعة المنيا لمحوه أمية 12 شخصا بالجهود الذاتية

كرّم عميد كلية التربية بجامعة المنيا، اليوم، محمد بيومي عبيد بيومي، الحاصل على بكالوريوس العلوم والتربية والتعليم الثانوي تخصص رياضيات، وذلك لمحوه أمية 12 شخصًا بجهوده الذاتية في قرية أبو حمص بمحافظة البحيرة.

التغلب على العقبات والصعوبات

وأوضح «بيومي» خلال بيان أصدرته كلية التربية، أنه استعان بأشخاص مروا بنفس التجربة من قبل، كما أن علاقته الطيبة بأهل القرية كان لها دور كبير في التغلب على العقبات والصعوبات التي واجهته.

وأشار إلى أن الدروس المستفادة من التجربة تتمثل في محاولة رفع الوعي لدى أفراد القرية من الرجال الذين يشعرون بأن كبر سنهم لا يستدعي محو أميتهم، خاصة أن معظم المقبلين على محو الأمية من النساء، مضيفا أن تكريم النماذج الناجحة بمحو الأمية في احتفالية وسط القرية من شأنه أن يساهم في تشجيع الآخرين على الالتحاق بهذه الدورات.

إقناع بعض الأشخاص بمحو أميتهم

وكشف محمد بيومي أنه واجه صعوبات في إقناع بعض الأشخاص بضرورة محو أميتهم، خاصة أولئك الذين اعتادوا العمل في مهن يدوية ولا يحتاجون إلى القراءة والكتابة في حياتهم اليومية، واستطاع التغلب على هذه الصعوبات من خلال التحدث معهم حول أهمية التعليم والقراءة والكتابة في حياتهم، كما قدم لهم بعض الأمثلة على الأشخاص الذين تمكنوا من تغيير حياتهم بعد محو أميتهم.

وأكد عميد كلية التربية أن الطالب محمد بيومي نموذج مشرف لقريته، وعلى الطلاب محاولة اتباع نهجه في محو الأمية.