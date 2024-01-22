رئيس مدينة المنيا يحيل 10 موظفين للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل

أصدر رئيس مركز ومدينة المنيا، قرارًا بإحالة 10 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية للتحقيق، بسبب غيابهم عن العمل بدون عذر.

جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وجاء قرار الإحالة بناءً على تقرير من نائب رئيس مركز المنيا، المهندس محمود أبو كريشة، الذي قام بزيارة تفقدية بالوحدات القروية بدمشير ونزلة حسين وتلة والإدارات الخدمية للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقرر إحالة 10 من العاملين للتحقيق للغياب بدون عذر.

وشدد المهندس عامر طه رئيس مدينة المنيا، على ضرورة الانضباط في العمل، والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، كما أكد ى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يخالف ذلك.

حسن سير العمل بالوحدات القروية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص رئيس مدينة المنيا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمان حسن سير العمل بالوحدات القروية المحلية.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.