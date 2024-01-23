«أوقاف الإسكندرية»: استمرار برنامج «حصن طفلك بالقرآن» في المساجد الكبرى

أكّد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، استمرار فاعليات «برنامج حصن طفلك بالقرآن» بمساجد الإسكندرية الكبرى.

وتفقد كيل وزارة الأوقاف بالإسكندري، مسجد الشهداء بمصطفى كامل التابع لإدارة أوقاف شرق، بحضور الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة والشيخ حاتم سالم، مدير إدارة أوقاف شرق، و الواعظة عزيزة بريقع، مشيدًا بجهود تعليم الأطفال صحيح دينهم، وحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالبرنامج ثقة منهم في وزارة الأوقاف وعلماءها وأئمتها

حماية الأطفال

وأشار «سلامة»، إلى أنّ الأطفال هم مستقبل الأمة وأملها، وأنهم سواعد بنائها وازدهارها.

وأشاد أولياء الأمور بما تقدمة وزارة الأوقاف، من برامج وأنشطة للحفاظ على أبنائهم وتعليمهم صحيح الدين، موجهين الشكر للوزارة على هذه الجهود المبذولة في تعليم أبنائهم صحيح الدين وحفظهم من أي فكر دخيل.

استعدادات شهر رمضان

وأوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، أن المديرية بدأت الإستعداد لشهر رمضان الكريم، بمجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والندوات، التى تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل، كما سيكون هناك أنشطة للأطفال ودروس دينية بالمساجد، إلى جانب نشاط تحفيظ القرآن الكريم لجميع الأعمار.