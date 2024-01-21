«أوقاف الإسكندرية» تستعد لإحياء شهر رمضان بتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية

أكّد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، استعداد المديرية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك، بتكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية لجميع الأعمار، وتحديد مساجد التهجد والاعتكاف.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنّ مديرية أوقاف الإسكندرية، ستنظم أمورها في صلاة التراويح والتهجد، حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم.

تكثيف النشاط الديني والدعوي في شهر رمضان

وأضاف أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر تعليمات بتكثيف النشاط الديني والدعوي بما يتناسب مع روحانيات الشهر الكريم، ولا صحة نهائيًا لما تردد حول تحديد وقت محدد لتقييد أداء صلاة التراويح.

صلاة القيام

وأشار إلى أنه هناك مساجد ستقيم صلاة القيام بجزء، وذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية، لمراعاة لأصحاب الأعذار.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الأجواء الروحانية المناسبة لشهر رمضان المبارك.