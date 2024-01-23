برج الحمل الناري يبدأ يوم 21 مارس، ويستمر حتى يوم 19 أبريل، ويشتهر هذا البرج بالانفعالية الشديدة، وسرعة الغضب الرضا في نفس الوقت والغيرة الشديدة، ومن أبرز عيوب مواليد برج الحمل التسرع في التصرف وردود الفعل.

يتمتع مواليد برج الحمل بعقل شديد الذكاء وسريع البديهة، والشجاعة الكافية لأن يدافعوا عن آرائهم وأحلامهم والأشخاص الذين يحبونهم، ومن مشاهير برج الحمل عمر الشريف وشارلي شابلن، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تخبرك الأفلاك أن التقدم والنجاح يسلطان الضوء على مسار حياتك المهنية، والقرارات التي تم اتخاذها سابقًا ستبدأ في تحقيق نتائج إيجابية، وتنصحك ألا تخجل من تقديم أفكار مبتكرة العمل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تخبرك الأفلاك على الصعيد العاطفي، أنه يبدو الحب أكثر فائدة هذا الأسبوع، وطاقاتك الحازمة تدفعك للتعبير عن مشاعرك لمن تحب، ومن المحتمل أن يجد العزاب الحب خلال حدث غير متوقع.