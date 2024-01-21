يتميز مولود برج السرطان بالعاطفية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأي كلمة توجه له، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويتسم بالرومانسية والإخلاص، لشريك حياته وحرصه الدائم على تكوين علاقات صداقة متعددة، كما يميل أحيانا للانعزال.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الأحد 21-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

لا تتردد يا برج السرطان، واتخذ القرار المناسب الذي يساعدك على النجاح في حياتك المهنية، وإياك وأن تتكاسل مرة أخرى وتتراجع للخلف من جديد.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

احرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك خلال هذه الفترة المقبلة، حتى تشعر بالسعادة، وإياك وأن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما مرة أخرى.