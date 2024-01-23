«صحة الشرقية» تكشف عن إجراءات للحد من مقاومة المضادات الحيوية

كشفت مديرية الصحة بالشرقية، عن عدة إجراءات يمكن اتبعها للحد من مقاومة المضادات الحيوية، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على فاعلية هذه الأدوية.

وقالت المديرية، خلال نشرة توعوية، إن مقاومة المضادات الحيوية، تنشأ عندما تطرأ تغييرات على البكتيريا والفطريات بمرور الوقت، فلا تؤثر عليها المضادات الحيوية.

الاستعمال الزائد أو الخاطئ للمضادات الحيوية

وأوضحت مديرية الصحة، أن الاستعمال الزائد أو الخاطئ للمضادات الحيوية، يؤدي إلى ظهور سلالات من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية ليست العلاج السحري لكل الأمراض، والحد من مقاومة المضادات الحيوية مسؤولية جماعية للحفاظ على فاعليتها.

وأشارت المديرية إلى دور الأفراد في الحد من مقاومة المضادات الحيوية، من خلال:

استخدام المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب.

عدم طلب المضادات الحيوية إذا أخبرك الطبيب أنك لا تحتاج إليها.

اتباع نصائح الطبيب عند استخدام المضادات الحيوية، مثل مدة الاستخدام والجرعة واحتياطات الاستخدام.

عدم مشاركة أو استخدام بقايا المضادات الحيوية.

الحرص على العادات الصحية السليمة للحد من العدوى.

وأضافت المديرية، أن دور مقدمي الرعاية الصحية في الحد من مقاومة المضادات الحيوية، يتمثل في:

منع العدوى عن طريق التأكد من نظافة الأيدي والأدوات.

توعية المرضى بالطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية.

توعية المرضى عن طرق الوقاية من العدوى.

الإبلاغ عن حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية لفرق المراقبة.

وصف المضادات الحيوية وتوزيعها فقط عند الحاجة إليها وفقاً لبروتوكلات العلاج المعتمدة.

وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، أهمية تعاون الجميع للحد من مقاومة المضادات الحيوية، من خلال اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه، للحفاظ على فاعلية هذه الأدوية، وضمان استمرارها في علاج الأمراض.