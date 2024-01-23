عبير فؤاد تتوقع مفاجأة مدوية لأداء لاعبي منتخب مصر في اللقاء المقبل

فرحة كبيرة تملكت جماهير الكرة المصرية، بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط حصدها من تعادلاته في البطولة بنفس النتيجة بهدفين لمثلهما، أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، وأيضًا تعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

توقعات تحققت لعبير فؤاد

وبعد تحقق عدة توقعات سابقة لـ عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، دارت حول أداء لاعبي المنتخب المصري في لقائهم أمام غانا وكاب فيردي، كان أبرزها ظهور محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب الفراعنة بمستوى تركيز ضعيف، خلال لقاء كاب فيردي، واستقباله لهدفين، وأيضًا تألق محمود حسن تريزيجيه، لاعب خط وسط المنتخب وتسجيله هدف وصناعة أسيست للاعب مصطفى محمد الذي صنع منه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 93، وهو التوقع الثالث لعبير فؤاد الذي تحقق؛ إذ سبق لها التوقع بأن مصطفى محمد سيظهر بلياقة بدنية عالية خلال اللقاء.

ويحتل المنتخب المغربي الصدارة في المجموعة السادسة قبل مباراة الجولة الثالثة، برصيد 4 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين ومنتخب زامبيا برصيد نقطة وتنزانيا برصيد نقطة.

وبعد تأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وحتى يوم 11 فبراير المقبل، زادت التساؤلات عن توقعات عبير فؤاد لأداء لاعبي المنتخب، خلال لقائهم المقبل أمام وصيف المجموعة السادسة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير، على أن تنطلق صافرة البداية لها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

توقعات عبير فؤاد لأداء لاعبي المنتخب خلال اللقاء المقبل

وكشفت «عبير»، خلال حديثها لـ«الوطن» عن توقعاتها لأداء لاعبي المنتخب المصري في اللقاء المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي جاءت كالتالي:

- محمد الشناوي: من مواليد 18 ديسمبر 1988، أي برج القوس، القمر في وضع معاكس بالنسبة له وقد يصيبه بالتشوش، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

- محمد هاني: من مواليد برج برج الدلو، الشمس في برجه تمتحه نشاطا وحضورا ويخطط جيدا لكل خطوة يقوم بها في المباراة.

- أحمد حجازي: من مواليد برج الدلو، الشمس في برجه تمتحه نشاطا وحضورا ويخطط جيدا لكل خطوة يقوم بها في المباراة.

- محمد عبد المنعم: من مواليد برج الدلو، الشمس في برجه تمنحه نشاطا وحضورا ويخطط جيدا لكل خطوة يقوم بها في المباراة.

- عمر رموش: من مواليد برج الدلو، الشمس في برجه تمنحه نشاطا وحضورا ويخطط جيدا لكل خطوة يقوم بها في المباراة.

- أحمد فتوح: من مواليد برج الحمل، لديه تنافر فلكي في منازل الصحة، لياقته البدنية أقل ويجب أن ينظم جهوده، ومع ذلك يتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

- محمود حسن تريزيجيه: من مواليد برج الميزان، طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن ينظم جهوده ويحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك الشمس تمنحه حماسا يساعده على التماسك.

- حمدي فتحي: من مواليد برج الميزان، طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن ينظم جهوده ويحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك الشمس تمنحه حماسا يساعده على التماسك.

- مروان عطية: من مواليد برج الأسد، يجب أن يضاعف تركيزه تفاديا للوقوع في أخطاء.

- إمام عاشور: من مواليد برج الحوت، القمر في مواجهة برجه يجعله مشوشا ويجب ألا يغامر.

- أحمد مصطفى زيزو: من مواليد برج الجدي، سيكون الأوفر حظا في المباراة، وهو بطل المباراة، لأن القمر في منزل الحظ بالنسبة له وقد يحرز أهداف.

- مصطفى فتحي: من مواليد برج الثور، يحالفه الحظ جدا في المباراة الجاية، لديه نشاط وطاقة واستعداد للاجتهاد.

- مصطفى محمد: من مواليد برج القوس، القمر في وضع معاكس بالنسبة له وقد يصيبه بالتشوش، ومن المهم أن يضاعف تركيزه، ومع ذلك الشمس تمنحه لياقة بدنية وقد يحرز أهداف.

- محمد أبو جبل: من مواليد برج الدلو، الشمس في برجه تمتحه نشاطا وحضورا ويخطط جيدا لكل خطوة يقوم بها في المباراة.

- عمر كمال: من مواليد برج الميزان، طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن ينظم جهوده ويحمي نفسه من الإصابة ومع ذلك الشمس تمنحه حماسا يساعده على التماسك.

- محمد النني: من مواليد برج السرطان، القمر في وضع داعم يمنحه يقظة وسرعة في الحركة وحسن تصرف وتعاون جيد مع زملائه.

- أحمد حسن كوكا: من مواليد برج الحوت، القمر في مواجهة برجه يجعله مشوشا ويجب ألا يغامر.

- محمود كهربا: من مواليد 13 أبريل، أي برج الحمل، لديه تنافر فلكي في منازل الصحة، لياقته البدنية أقل ويجب أن ينظم جهوده، ومع ذلك يتعاون جيدا مع زملائه على أرض الملعب.

نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي

جدير بالذكر أن مباراة مصر وكاب فيردي، التي أُقيمت مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي» بكوت ديفوار، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2؛ إذ سجل جيلسون تافاريس، لاعب منتخب كاب فيردي الهدف الأول في الدقيقة 43، ليأتي محمود حسن تريزيجيه ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 93 سجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر، ليأتي لاعب منتخب كاب فيردي برايان تيكسيرا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 99.