خاب أول توقعات عبير فؤاد.. ماذا قالت عن مصطفى محمد؟

هزّ شباك كاب فيردي وسجل هدف الصعود في اللحظات الأخيرة، مباراتان والثالثة كان اللاعب مصطفى محمد نجمًا فيهم، ليستمر تألق الشاب صاحب الطاقة العالية في مباراة مصر أمام كاب فيردي.

وفي تصريحات لـ«الوطن» توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مفاجأة في أداء مصطفى محمد، وفقا لحظه، بعدم التركيز لكنه خيّب توقعات الأبراج، فماذا حدث؟

كيف خيّب مصطفي محمد توقعات الأبراج؟

وقالت خبيرة الأبراج الشهيرة، عبير فؤاد، في تصريحات سابقة ردا على سؤال: «هل يستمر تألق مصطفى محمد في مباراة كاب فيردي» قائلة: «الحقيقة القمر في مواجهة برجه، مش هيكون في نفس المستوى اللي ظهر بيه في أول مباراتين، مواجهة القمر ممكن تقلل طاقته».

نصيحة واحدة لتألق مصطفى محمد في مباراة مصر

وفي نفس الوقت، توجد بشرى للاعب المنتخب مصطفى محمد، واحتمال تسجيله هدفا في المباراة المقبلة، وتألقه بحسب نصيحة عبير فؤاد التي قالت: «فيه فرصة إن مصطفى يسجل هدفا لأن عنده دعم كتير من الشمس، اللي داخله في وضع داعم، وفيه تعاون حلو مع زملائه ونشاط وطاقة، اللي ممكن لو ركز شوية، وارد يسجل بسبب النشاط وطاقة التي يستمدها من وجود المريخ في منزل الصحة الإيجابي، عنده يوم الاثنين، عنده تخطيط كويس لكل حركة، اليوم ده موجود المريخ وعطارد يديله تخطيط حلو».

وكان الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام كاب فيردي، من مصطفى محمد، ليخيب توقعات الأبراج ويتألق في المباراة.

تألق مصطفي محمد في المباراتين السابقتين والسر زوجته

وحقق لاعب منتخب مصر مصطفى محمد، تألقًا في المباراتين السابقتين لمنتخب مصر، إذ سجل أول هدف في مباراة المنتخب الوطني أمام موزمبيق، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك خلال الدقائق الأولى عقب انطلاق صافرة البداية، كما سجل هدفا آخر في مباراة المنتخب السابقة أمام غانا؛ وقد صرح من قبل بأن السبب وراء تألقه هو دعم زوجته ومساندتها له.