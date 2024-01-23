رد ناري من شقيقة محمد صلاح على اتهامات ادعائه الإصابة.. ماذا قالت؟

بعد ساعات قليلة من تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التعادل أمام كاب فيردي، وسط تباين الآراء حول قرار نادي ليفربول بعودة محمد صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا، وترك معسكر المنتخب المصري، خرجت رباب شقيقة «فخر العرب» عن صمتها، لتدافع عن شقيقها وسط اتهامات بادعاء الإصابة.

كيف ردت شقيقة محمد صلاح على اتهامات ادعائه الإصابة؟

على صور محمد صلاح، التي أظهرت ردود فعله خلال مباراة كاب فيردي، ما بين فرحة بتسجيل هدف أو حزن باستقبال شباك المنتخب لهدف، نشرت رباب صلاح فيديو مجمع يضم أيضا احتفال مصطفى محمد بهدفه، حاملا قميص قائد الفراعنة، وذلك على أنغام أغنية الفنانة ميادة الحناوي الشهيرة، «مهما يحاولوا يطفوا الشمس»، وتحديدا المقطع الذي يحمل كلمات: «كل كلامهم مش هيأثر».

رد ناري من شقيقة محمد صلاح على اتهامات ادعائه الإصابة

وردا على المشككين، سخرت شقيقة محمد صلاح عبر خاصية ستوري على حسابها الرمسي على «انستجرام»، من خلال نشر صورة شقيقها، معلقة: «ملامح واحد بيمثل الإصابة، ومش فارق معاه المنتخب يا عيني».

وكان محمد صلاح، غاب عن مواجهة مصر وكاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها أمام غانا، ليقرر ليفربول عودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، على أن يعود إلى كوت ديفوار، حال تأهل الفراعنة للأدوار النهائية.

منتخب مصر تأهل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف كاب فيردي المتصدر الذي جمع 7 نقاط بالفوز على غانا وموزمبيق، والتعادل أمام مصر.