مفاجأة جديدة بشأن مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر.. هل سيعود حال التأهل؟

لا تزال أصداء قرار نادي ليفربول الإنجليزي، بعودة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى إنجلترا، وتركه معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات، تلقي بظلالها على الأخبار المحلية والعالمية، في ظل أهمية هداف الريدز مع منتخب مصر، في طريقه لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه من 14 عاما.

ومع تزايد التساؤلات حول عودة محمد صلاح، المقرر أن يغادر معسكر الفراعنة عقب مواجهة كاب فيردي، التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، حول عودته مجددا حال تأهل الفراعنة إلى الأدوار النهائية، جاءت الإجابة في التقارير العالمية التي تتابع الموقف عن كثب.

هل يعود محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر حال التأهل في أمم أفريقيا؟

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، فجَّر مفاجأة كبرى خلال الساعات الماضية، بإعلانه عودة صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج، بعد إصابته العضلية التي لحقت به خلال مواجهة غانا، واضطرته لمغادرة ملعب اللقاء في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

«من ساحل العاج إلى ليفربول والعودة من جديد قد يواجه محمد صلاح رحلة ذهابًا وإيابًا مرهقة للفوز بأول لقب دولي له»، هكذا عنونت شبكة «CNN» تقريرها الذي تحدث عن مفاجآت بشأن عودة صلاح حال تأهل الفراعنة.

أزمة جديدة تواجه محمد صلاح بعد قرار مغادرته معسكر منتخب مصر

التقرير أكد أن محمد صلاح الذي سيغيب عن مواجهة كاب فيردي، ولقاء دور الـ16 حال تأهل الفراعنة، سيواجه أزمة كبرى حال تأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية.

هناك ما يقرب من 5300 كيلومتر بين ليفربول وأبيدجان، ما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد يقطع أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطيران لمساعدة منتخب مصر على الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثامن، حال عودته مجددا في الأدوار الإقصائية، بحسب التقرير.