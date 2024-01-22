عاجل.. أسرة محمد صلاح تكشف سر سفر اللاعب إلى ليفربول

تسبب إعلان النجم العالمي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، مغادرة معسكر المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024، حالة من الجدل عن حول موعد عودة اللاعب إلى المعسكر مرة أخرى، ومدى حرصه على المشاركة في البطولة والمنافسة على حصد اللقب الإفريقي.

تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع أسرته

تكشف «الوطن» تفاصيل المكالمة التي دارت بين اللاعب محمد صلاح، وأسرته الموجودة حاليًا في قرية نجريج، إحدى قرى مركز ومدينة بسيون، بالغربية مسقط رأس اللاعب، والأسباب التي دفعت اللاعب إلى السفر لليفربول الإنجليزي والعلاج هناك.

وأشارت المصادر المقربة من الأسرة، إلى أنّ محمد صلاح أكثر شخص حزين لرحيله من معسكر المنتخب المصري والقدرة على المشاركة في المباريات المقبلة سواء مباراة الجولة الثالثة والمقرر إقامتها اليوم.

وأكدت المصادر أن سبب سفر اللاعب هو العلاج في ليفربول لأنّه يسعى للتماثل إلى الشفاء سريعًا، والعودة في أقل فترة زمنية وقيادة المنتخب نحو منصة التتويج، مضيفة: «محمد لاعب مصري ويعشق تراب بلده وعمره مع تأخر عن مشاركة المنتخب في البطولات، وما يتعرض له من هجوم وانتقادات شيء محزن والأيام كفيلة لكشف نية اللاعب وراء مغادرة معسكر المنتخب».