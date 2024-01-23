أستراليا تستعد للإعصار الثاني خلال شهر واحد.. فيضانات مفاجئة تهدد حياة المواطنين

قال مكتب الأرصاد الجوية أستراليا، يوم الثلاثاء، إن منخفضًا استوائيًا في بحر المرجان سيتطور على الأرجح إلى إعصار، ويضرب شمال شرق أستراليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد شهر من تسبب الإعصار الاستوائي جاسبر في أضرار واسعة النطاق، في جميع أنحاء المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تهدد الحياة

ويمكن أن يشتد نظام الطقس على بعد حوالي 800 كم (497 ميل) قبالة سواحل ولاية كوينزلاند، إلى فئة الإعصار، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تهدد الحياة.

وقالت لورا بوكيل خبيرة الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية خلال مؤتمر صحفي: «الأمطار تتزايد ومن المرجح أن تصل إلى قوة الإعصار الليلة أو خلال يوم الأربعاء، ومن المرجح أن يكون المعبر الساحلي بين عشية وضحاها يوم الخميس».

وامتدت التحذيرات من العواصف عبر 900 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لولاية كوينزلاند، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا (93 ميلًا) في الساعة، في بعض المدن السياحية على طول الحاجز المرجاني العظيم.

خطر حدوث فيضانات مفاجئة

وستفقد العاصفة قوتها الإعصارية بعد أن وصلت إلى اليابسة، لكن العديد من المناطق الداخلية ستظل تهطل عليها أمطار غزيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل.

وترك إعصار جاسبر في ديسمبر الأول، أثرًا من الدمار في المناطق الشمالية من كوينزلاند، مما أجبر بعض السكان على الفرار من منازلهم وقطع المدن.