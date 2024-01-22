14 محافظة تضربها أمطار غزيرة ورياح شديدة.. والأرصاد تحذر وتوجه نصائح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة خلال الفترة من غد الثلاثاء 23 يناير 2024 إلى الأحد 28 يناير 2024، وحذرت من تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويبلغ عدد المحافظات المتأثرة بالأمطار 14 محافظة.

أماكن تساقط الأمطار الأيام المقبلة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار الأيام المقبلة، موضحة أنه تتساقط أمطار متوسطة وتغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 50%، على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وتمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تقريبا على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السواحل الشمالية أكثر تأثرا بالأمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما تتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 50%: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط الأمطار طوال هذا الأسبوع، حيث تتساقط أمطار متوسط بنسبة حدوث 40% تقريبا يوم الخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40:30% تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه يصاحبها نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تنصح المواطنين بتواخي الحذر

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد، تتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحرى، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.