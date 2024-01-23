تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية وأمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 9560 طن بضائع و335 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي أكسبريس وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 848 شاحنة و850 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 459 شاحنة و835 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 389 شاحنة و15 سيارة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1260 راكب بموانيها.