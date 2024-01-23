وزيرة البيئة: كوريا الجنوبية تشارك في صندوق المناخ الأخضر بـ300 مليون دولار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون الثنائي الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف وعددا من قيادات الوزارة، وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون مع الجانب الكوري خاصة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وبناء القدرات على نظم المعلومات الجغرافية للإدارة البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تقدر مساهمة كوريا الجنوبية في صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 300 مليون دولار، حيث يعد التكيف والمواجهة أولوية للقارة الأفريقية، لتعزيز قدرة سكانها على التكيف والمرونة مع آثار تغير المناخ، ويعد صندوق المناخ الأخضر أحد أهم الآليات التي تدعم تمويل جهود التكيف، فى ظل عدم قدرة الدول الأفريقية على الوصول إلى الموارد المطلوبة للتكيف، مما يجعل مصر تعتز بإعلان استضافة القاهرة للمركز الأفريقي للمرونة والتكيف خلال مؤتمر المناخ الاخير COP28، وذلك بالتعاون مع منظمة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، لدعم الدول الأفريقية لتكون أكثر قدرة على الوصول لتمويل التكيف ومركز المعلومات لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا.

إنشاء مصانع لتدوير الملخفات الصلبة

وثمنت وزيرة البيئة خلال اللقاء تجربة التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء مصانع تدوير للمخلفات الصلبة، وتطلعها لاستكمال التعاون في المرحلة المقبلة في نقل وتوطين تكنولوجيا تدوير المخلفات، في إطار حرص مصر على دعم الشركات لتطوير آليات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، كما أشارت إلى دعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لوزارة البيئة في تنفيذ برنامج تدريبي لبناء القدرات العاملين في نظام المعلومات الجغرافية للتخطيط والإدارة البيئية، تمشيا مع حرص مصر على الإسراع في عملية التحول الرقمي وتطوير أنظمة العمل.

وأشادت الوزيرة أيضا بدعم كوريا الجنوبية لمشروع قناة السويس الخضراء سواء بالخبراء والتكنولوجيا، وتعزيز مسار التحول الأخضر في ظل الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في العالم كله.

وزيرة البيئة: تنفيذ 3 مصانع تدوير المخلفات الصلبة

وتحدثت وزيرة البيئة عن إمكانية التعاون المستقبلي في مجالين ذات أولوية وهما، الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، يركز على الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وأيضا في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة لمصر، والتي وضعت هدفا طموحا بالوصول إلى 42% طاقة جديدة ومتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030.

تعاون مستقبلي ثري مع الجانب المصريومن جانبه، أعرب السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، عن تطلعه لتعاون مستقبلي ثري مع الجانب المصري في مجال البيئة ودعم التحول الأخضر في مصر، سواء على المستوى المحلى باستمرار التعاون في مجال تدوير المخلفات الصلبة، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة تقدما مهما بالتعاون بين الشركات الكورية والجانب المصري في تنفيذ 3 مصانع تدوير المخلفات الصلبة في 3 محافظات مصرية (المنيا، الغربية، سوهاج).