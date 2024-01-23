صدمة في تل أبيب من حجم الخسائر في غزة.. والرئيس الإسرائيلي: اليوم الأصعب

في أكبر حصيلة لقتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أعلنت إسرائيل مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا جنوب غزة خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 219 ضباطا وجنديا منذ بدء التوغل البري في القطاع.

مقتل 24 جنديا وضابطا إسرائيليا

ورغم أنّه صباح مفرح للفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إلا أنّه كان صباحا حزينا بالنسبة لدولة الاحتلال، حيث قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عبر منصة «إكس»، «هذا الصباح صعب بشكل لا يطاق».

أكبر حصيلة لقتلي اللحتلال منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت قبل ساعات مقتل 10 من قواتها معظمهم من قوات الاحتياط، في معركة جرت الاثنين مع الفصائل الفلسطينية، ولاحقا أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، أنّ عدد القتلى ارتفع إلى 24 جراء انفجار ضخم داخل مبنى بعد استهداف جنوب قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم قوات الاحتلال، أنّ عناصره قتلوا بعد انفجار كبير داخل مبنى خزن به ألغام، بعد أن قذفوا بقذيفة «آر بي جي» من قبل الفصائل الفلسطينية التابعة لحركة حماس.

ودارت معارك ضارية، في الساعات الليل من مساء الاثنين، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في خان يونس، كبرى مدني جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

وبهذه الحصيلة الجديدة لقتلي جنود الاحتلال، يرتفع العدد إلى 546 ضابطا وجنديا، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.