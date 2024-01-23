بموجات راديو «إيه إم».. خطة إسرائيلية لطمأنة المحتجزين بأنفاق غزة

يبث جيش الاحتلال الإسرائيلي رسائل ترفع معنويات المحتجزين في قطاع غزة، باستخدام موجات الراديو AM، التي يمكنها الوصول إلى الأنفاق، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الفصائل سمحت لهم بالاستماع إلى الراديو

وتأتي هذه المبادرة، استجابةً لتصريحات بعض المحتجزين السابقين الذين أفادوا بأن الفصائل سمحت لهم بالاستماع إلى الراديو.

وبعد السيطرة على نفق تابع للفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة، نزلت مجموعة من الجنود الإسرائيليين، إلى النفق وكان بحوزتهم بعض المعدات الاستثنائية.

ومهمة الجنود الإسرائيليين، كانت تلخص في تعطيل قدرة الأجهزة الراديوية على استقبال إشارات راديو من الاحتلال الإسرائيلي.

وتبين للجنود الإسرائيليين، أن تلك النقطة كانت تقع على عمق يتراوح بين 10 و12 مترًا، وتم الكشف على أنها تعتبر الطوابق العليا من شبكة الأنفاق التابعة للمسلحين الفلسطينيين.

أنفاق غزة

وجاء إجراء التجربة في الرابع من يناير، بناءً على طلب من وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، الذي قام للتو بتوسيع راديو الجيش الأكثر شعبية في البلاد، والذي كان يبث على الموجات القصيرة (إف.إم)، ليبدأ بث برامجه على الموجات المتوسطة (إيه.أم).

وبفضل النطاق الأوسع والوصول إلى الموجات المتوسطة (إيه.أم)، سيكون هناك فرص أفضل للمدنيين في الملاجئ؛ للاستماع إلى تحديثات الطوارئ.

وتمثل هذه الخطوة محاولة إيصال رسائل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لرفع الروح المعنوية بين الجنود والمدنيين المحاصرين في القطاع.