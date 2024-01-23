وزيرة التضامن تتفقد مجمع الرعاية الاجتماعية في الجيزة

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة، حيث اطمأنت على الخدمات المقدمة لرعاية الأبناء داخل المجمع.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، طابورعرض شارك فيه أبناء دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.

كما تفقدت القباج قسمي الضيافة والأشبال بدور التربية التربية بالجيزة، بعد انتهاء مؤسسة المصري للتنمية والتعليم برفع الكفاءة الخاصة بالمبنى، وتطوير صالات الأنشطة، لتحسين مستوى معيشة الأبناء، ومن المقرر افتتاح المبنى قريبا حيث يستوعب نحو 150 طفلا.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملينفي مجمع دور التربية، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجههم في سبيل تحسين جودة العمل، متعهدة بدعم متطلبات العمل الوظيفي، وتطوير المباني، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مقدمة لهم الشكر على ما يقدمونه للأبناء، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتقديم أفضل سبل الرعاية لأبناء المجمع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الجولة على تفقد الورش التدريبية الموجودة داخل مجمع دور التربية، وهي ورش «النجارة، الألوميتال، اللحام، الخراطة»، حيث سيتم دراسة تطوير الورش في إطار العمل على تنمية موارد المجمع.