غرفة السياحة: مد عملية إجراء التضامن بين الشركات في تنفيذ برامج الحج

أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيجرى مد إجراء عملية التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج لهذا العام، التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم الاثنين، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة السياحة والآثار لهذا الإجراء، لعدم انتهاء الشركات من عمليات التضامن فيما بينها.

وزارة السياحة

أضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم مد إجراء عملية التضامن لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، لافتا إلى وجود محاولات من اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة مع الجهات السعودية، للعمل على تقليل عدد الحجاج داخل التضامن الواحد من 250 حاجا إلى 100 حاج.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن عملية تضامن شركات السياحة فيما بينها في تنفيذ برامج الحج، جاءت بسبب اشتراطات المملكة العربية السعودية، وعدم التعامل علي المسار الالكتروني للحج، مع كيانات لا تضم 250 حاجا على الأقل.

وأوضح أن شركات السياحة المصرية تتضامن فيما بينها، للوصول لهذا العدد مع اختيار شركة من ضمن الشركات المتضامنة، لتكون «رأس التضامن»، وتجري كل التعاقدات الخاصة بهذا التضامن داخل السعودية من خلالها.