وزيرة التضامن تشهد حفل إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر «بجاويت»، الذي أقيم بالمتحف المصري الكبير.

منتجات يدوية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ثقافة مصر وتراثها جزء لا يتجزأ من قوتها الناعمة، ومن ثراء تاريخها وصميم هويتها، وخصوصية فنونها، ومهنية صانعيها التي غزلوها ونسجوهَا بأياديهم الكريمة وبروح حب المهنة وإعلاء قيمة الوطن، لتوجد لنا إرث حضاري مميز ومنتجات يدوية تنوعت وتراكمت عبر حقب زمنية مختلفة، كما أن المعارض تشكل فُرصَة هَامّة ليس فقط لتسويق مُنتجَات المنتجين ولكن جزء منها ثقافي للتعرف على جمال وخصوصية الصناعات اليدوية والحرفية وتبادل الخبرات بين المنتجين والعارضين، بالإضافة إلى أهمية حماية كثير مِن الصناعات مِن الاندثار فِي وجه الثقافات الأخرى التي قد تؤثر على أصالة هذه الحرف وتاريخهَا المشرف.

التنوع الثقافي المصر

وأضافت «القباج» أن التنوع الثقافي المصري يحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذا الموروث الحرفي عبر تواصل أجيال العاملين بها والمنتشرة في جميع المناطق التي تتوطن بها تلك الحرف من سيناء ومرسى مطروح شمالا إلى أسوان جنوبا وسيوة والواحات البحرية غربا والبحر الأحمر شرقا وجميع محافظات وادي النيل.