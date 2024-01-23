أول تعليق لـ معتز عزايزة بعد مغادرة قطاع غزة: «وينك يا مصطفى؟»

لقطات عدّة وثّقها الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، أثناء رحلته الجوية بعد خروجه من قطاع غزة عن طريق معبر رفح الدولي، حيث حاول مشاركة كل ما يحدث معه عن طريق خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي بمنصة الصور والفيديوهات «انستجرام».

أول تعليق لـ معتز عزايزة

وجاء أول تعليق للصحفي الفلسطيني معتز عزايزة بعد مغادرة قطاع غزة، ما دونه على إحدى اللقطات الموثقة لرحلته الجوية، والمنشورة عبر حسابه؛ إذ كتب: «وينك يا مصطفى تشوف وصلنا الغيم يخوي، بس هالمرة مش بالدرون ربنا يرحمك».

و«مصطفى»، الذي أشار إليه معتز عزايزة في تفاصيل رسالته، هو الصحفي مصطفى الثريا، الذي استشهد قبل فترة قصيرة ومعه نجل الصحفي وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدفه في سيارة.

ظهور معتز عزايزة من داخل الطائرة

عقب كلمات معتز عزايزة بشأن عدم مرافقة صديقه له لرحلته الجوية، ظهر الصحفي الفلسطيني في «استوري» آخر إلى جانب نافذة الطائرة التي يستقلها بعدما غادر قطاع غزة الذي وثّق من خلالها مجازر الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 100 يوم.

لحظة إعلان العزايزة مغادرته فلسطين

وقبل مغادرة معتز عزايزة قطاع غزة، خرج في مقطع فيديو مصور وهو يخلع سترته الوقائية ويتحدث عن معاناته التي كانت سببا في ترك بلاده بعد أكثر من 100 يوما من العدوان.